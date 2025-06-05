Автопробег «Сила Единства» сделает остановку в Иркутске

Масштабный автопробег «Сила Единства», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, стартовал 5 июня 2025 года из Владивостока. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, участникам предстоит преодолеть путь до Курска, сделав остановки в 18 городах России, включая Иркутск, куда колонна прибудет ориентировочно 10 июня.