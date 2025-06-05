Автопробег «Сила Единства» сделает остановку в Иркутске

Масштабный автопробег «Сила Единства», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, стартовал 5 июня 2025 года из Владивостока. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, участникам предстоит преодолеть путь до Курска, сделав остановки в 18 городах России, включая Иркутск, куда колонна прибудет ориентировочно 10 июня.
— Главная цель акции — сбор и доставка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, контртеррористических операций, а также жителей Курской и Белгородской областей. В рамках маршрута запланированы посещения раненых бойцов в госпиталях, встречи с молодежью и патриотические мероприятия, — сказано в сообщении правительства.
Проект направлен на укрепление исторической памяти, поддержку патриотического воспитания и развитие гражданских инициатив. Весь маршрут займет 21 день.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 5 июня жителям Приангарья нельзя посещать леса и заезжать на территории на машинах.