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Автопробег «Сила Единства» сделает остановку в Иркутске

Колонна ориентировочно прибудет 10 июня.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Масштабный автопробег «Сила Единства», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, стартовал 5 июня 2025 года из Владивостока. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, участникам предстоит преодолеть путь до Курска, сделав остановки в 18 городах России, включая Иркутск, куда колонна прибудет ориентировочно 10 июня.

— Главная цель акции — сбор и доставка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, контртеррористических операций, а также жителей Курской и Белгородской областей. В рамках маршрута запланированы посещения раненых бойцов в госпиталях, встречи с молодежью и патриотические мероприятия, — сказано в сообщении правительства.

Проект направлен на укрепление исторической памяти, поддержку патриотического воспитания и развитие гражданских инициатив. Весь маршрут займет 21 день.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 5 июня жителям Приангарья нельзя посещать леса и заезжать на территории на машинах.