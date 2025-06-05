Агент Рахмановича Еремич: Амар хочет остаться в самарских «Крыльях»

«Разговоры с руководством “Крыльев Советов” были, но пока ничего не ясно. Сначала должны определиться с новым главным тренером, а потом начнут общаться с игроками. Сам Амар хочет остаться. Однако если не договоримся, то станем искать другие варианты. Трансферное окно только открылось», — приводит слова агента легионера Срджана Еремича «СЭ».