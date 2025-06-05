Агент Рахмановича Еремич: Амар хочет остаться в самарских «Крыльях»

Представитель 31-летнего боснийца объяснил: с руководством волжан были переговоры, но на чем-то конкретном пока не сошлись.
Амар Рахманович выступает за самарцев с сентября 2022 года. В прошедшем сезоне выходил на поле всего в семи матчах. Многие пропустил из-за травмы. Заработал лишь один «горчичник».
Всего в форме «КС» выходил в 62 встречах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт с «зелено-бело-синими» рассчитан до конца июня нынешнего года.
«Разговоры с руководством “Крыльев Советов” были, но пока ничего не ясно. Сначала должны определиться с новым главным тренером, а потом начнут общаться с игроками. Сам Амар хочет остаться. Однако если не договоримся, то станем искать другие варианты. Трансферное окно только открылось», — приводит слова агента легионера Срджана Еремича «СЭ».
Ранее писали, что волжане планируют арендовать пять футболистов из столичных команд. Часть из них уже выступали за «Крылья».
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