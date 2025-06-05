Народной артистке России Вере Алентовой провели срочную операцию

Вера Алентова, народная артистка РФ, получившая признание после выхода на экраны оскароносной киноленты «Москва слезам не верит», была доставлена в одну из московских больниц.
Как сообщает SHOT, 83-летняя актриса обратилась к медикам, жалуясь на болезненные ощущения в брюшной полости. В процессе обследования у нее было обнаружено новообразование. Врачи провели оперативное вмешательство, которое прошло без осложнений.
В настоящее время актриса временно не может полноценно работать. Однако, как ожидается, ближайший спектакль в Театре имени Пушкина, запланированный на конец июня 2025 года, состоится с участием Веры Алентовой.
Стоит отметить, что сама актриса пока воздерживается от комментариев по поводу информации о своей госпитализации и проведенной операции. Ее единственная дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, также пока не давала никаких комментариев по этому поводу.
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