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Народной артистке России Вере Алентовой провели срочную операцию

Вера Алентова, народная артистка РФ, получившая признание после выхода на экраны оскароносной киноленты «Москва слезам не верит», была доставлена в одну из московских больниц.

Вера Алентова, народная артистка РФ, получившая признание после выхода на экраны оскароносной киноленты «Москва слезам не верит», была доставлена в одну из московских больниц.

Как сообщает SHOT, 83-летняя актриса обратилась к медикам, жалуясь на болезненные ощущения в брюшной полости. В процессе обследования у нее было обнаружено новообразование. Врачи провели оперативное вмешательство, которое прошло без осложнений.

В настоящее время актриса временно не может полноценно работать. Однако, как ожидается, ближайший спектакль в Театре имени Пушкина, запланированный на конец июня 2025 года, состоится с участием Веры Алентовой.

Стоит отметить, что сама актриса пока воздерживается от комментариев по поводу информации о своей госпитализации и проведенной операции. Ее единственная дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, также пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

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