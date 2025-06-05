Овчинский рассказал о благоустройстве общественной зоны в Бутырском районе

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что в парке создадут игровые зоны для шахмат и пинг-понга и фотозону с видом на Останкинскую башню. Территорию украсят хвойные и лиственные деревья, кустарники и многолетние композиции. Пешеходные дорожки выложат террасной доской, галькой и натуральным камнем.