Овчинский рассказал о благоустройстве общественной зоны в Бутырском районе

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Бутырском районе завершается работа по созданию комфортного пространства вблизи бизнес-парка OSTANKINO. Современное публичное пространство появится в шаговой доступности от метро Бутырская, на ключевом пути следования к платформе Останкино линии МЦД-3.
«Общественная зона площадью 10 тысяч квадратных метров на территории бизнес-парка OSTANKINO будет доступна всем жителям. Здесь разместится центральная площадь для проведения мероприятий, “зеленые кабинеты” для работы на свежем воздухе, площадки для занятий спортом и отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
На территории оборудуют уличные коворкинги под деревьями, для отдыха создадут зоны с гамаками, шезлонгами и беседками, дополненные качелями-коконами.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что в парке создадут игровые зоны для шахмат и пинг-понга и фотозону с видом на Останкинскую башню. Территорию украсят хвойные и лиственные деревья, кустарники и многолетние композиции. Пешеходные дорожки выложат террасной доской, галькой и натуральным камнем.
Завершить благоустройство новой общественной зоны планируется вместе с окончанием строительства последнего корпуса бизнес-парка.