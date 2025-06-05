На шаг ближе: прорыв в поисках спасения от ВИЧ ошеломил исследователей

Лекарство от ВИЧ может стать на шаг ближе после того, как исследователи нашли новый способ заставить вирус не прятаться в клетках человека. Способность вируса скрываться внутри определенных белых кровяных телец была одной из главных проблем для ученых, которые искали лекарство. Это означает, что в организме существует резервуар ВИЧ, способный к реактивации, с которым не могут справиться ни иммунная система, ни лекарства. Теперь исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне продемонстрировали способ сделать вирус видимым, проложив путь к полному выведению его из организма.
В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, исследователи впервые показали, что мРНК можно доставить в клетки, где скрывается ВИЧ, заключив ее в крошечный жировой пузырь специальной конструкции. Затем мРНК дает клеткам команду обнаружить вирус.
Как пишет The Guardian, во всем мире насчитывается почти 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ, которые должны принимать лекарства до конца своей жизни, чтобы подавить вирус и гарантировать, что у них не разовьются симптомы и они не передадут его. Для многих это по-прежнему смертельно: по некоторым данным, в 2023 году каждую минуту от ВИЧ умирал один человек.
По словам доктора Паулы Чеваал, научного сотрудника Института Доэрти и соавтора исследования, «ранее считалось невозможным» доставить мРНК к тому типу лейкоцитов, который является источником ВИЧ, потому что эти клетки не поглощали жировые пузырьки, или липидные наночастицы, раньше носил его с собой.
Команда разработала новый тип липидных наночастиц (LNP), который будут принимать эти клетки, известный как LNP X. Ученые надеются, что этот новый дизайн наночастиц может стать новым способом лечения ВИЧ.
Когда коллега впервые представила результаты теста на еженедельном собрании лаборатории, они показались ей слишком хорошими, чтобы быть правдой. «Мы отправили коллегу в лабораторию для повторной проверки, и на следующей неделе она вернулась с такими же хорошими результатами. Поэтому нам пришлось поверить в это. И, конечно, с тех пор мы повторяли это еще много-много раз. “Мы были поражены тем, насколько сильно это отличалось от дневного и ночного режима — раньше это не работало, а потом вдруг заработало. И все мы просто сидели и ахали, как будто говоря: “Вау””, — говорят участники команды.
Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, достаточно ли выявления вируса для того, чтобы иммунная система организма смогла справиться с ним, или же необходимо сочетать эту технологию с другими методами лечения для выведения ВИЧ из организма, подчеркивает The Guardian.
Исследование проводится в лабораторных условиях на клетках, пожертвованных ВИЧ-инфицированными пациентами. Путь к использованию этой технологии в качестве средства лечения пациентов долог и потребует успешных испытаний на животных, за которыми последуют испытания на безопасность на людях, что, вероятно, займет годы, прежде чем можно будет начать испытания на эффективность.
«В области биомедицины многие вещи в конечном итоге не попадают в клинику — это печальная правда; я не хочу рисовать более красивую картину, чем то, что есть на самом деле», — подчеркивает Паула Чеваал. «Но что касается конкретно области лечения ВИЧ, то мы никогда не видели ничего подобного тому, что мы видим сейчас, с точки зрения того, насколько хорошо мы можем выявить этот вирус. “Итак, с этой точки зрения, мы очень надеемся, что нам также удастся увидеть подобный тип реакции у животных, и что в конечном итоге мы сможем сделать это и у людей”.
Доктор Майкл Рош из Мельбурнского университета и соавтор исследования утверждает, что открытие может иметь более широкие последствия, помимо ВИЧ, поскольку соответствующие белые кровяные тельца также участвуют в развитии других заболеваний, включая рак.
Доктор Джонатан Стойе, ретровирусолог и почетный ученый Института Фрэнсиса Крика, который не принимал участия в исследовании, считает, что подход мельбурнской команды, по-видимому, является значительным шагом вперед в существующих стратегиях по выведению вируса из подполья, но потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, как лучше всего его уничтожить. после этого.
Он добавил: «В конечном счете, остается одна большая неизвестность. Нужно ли уничтожать весь резервуар для достижения успеха или только основную часть? Если выживет всего 10% латентного резервуара, будет ли этого достаточно для распространения новой инфекции? Покажет только время. Однако это не умаляет значимости текущего исследования, которое представляет собой значительный потенциальный прогресс в доставке мРНК в терапевтических целях в клетки крови».
Профессор Томас Ханке из Института Дженнера Оксфордского университета опроверг идею о том, что введение РНК в белые кровяные тельца было серьезной проблемой. Он сказал, что надежда на то, что таким образом можно будет добраться до всех клеток организма, в которых скрывается ВИЧ, была «просто мечтой».