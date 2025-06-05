На шаг ближе: прорыв в поисках спасения от ВИЧ ошеломил исследователей

Когда коллега впервые представила результаты теста на еженедельном собрании лаборатории, они показались ей слишком хорошими, чтобы быть правдой. «Мы отправили коллегу в лабораторию для повторной проверки, и на следующей неделе она вернулась с такими же хорошими результатами. Поэтому нам пришлось поверить в это. И, конечно, с тех пор мы повторяли это еще много-много раз. “Мы были поражены тем, насколько сильно это отличалось от дневного и ночного режима — раньше это не работало, а потом вдруг заработало. И все мы просто сидели и ахали, как будто говоря: “Вау””, — говорят участники команды.