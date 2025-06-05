Самарские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» перешел в режим повышенной готовности (РПГ). Это связано с предупреждением синоптиков о возможном ухудшении погодных условий на территории региона. Ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, ливень, град.