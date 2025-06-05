Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Это связано с предупреждением синоптиков о возможном ухудшении погодных условий на территории региона.

Качество жизни в вашем регионе
Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» перешел в режим повышенной готовности (РПГ). Это связано с предупреждением синоптиков о возможном ухудшении погодных условий на территории региона. Ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, ливень, град.

Энергетики подготовили все необходимые ресурсы для максимально быстрого и эффективного устранения возможных последствий непогоды. В полной готовности находятся:

— 127 бригад энергетиков.

— более 550 специалистов.

— 240 единиц специализированной техники.

— 32 передвижных резервных источника снабжения электроэнергией общей мощностью более 3,6 МВт.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании: 8−800−220−0−220.