Самарские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» перешел в режим повышенной готовности (РПГ). Это связано с предупреждением синоптиков о возможном ухудшении погодных условий на территории региона. Ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, ливень, град.
Энергетики подготовили все необходимые ресурсы для максимально быстрого и эффективного устранения возможных последствий непогоды. В полной готовности находятся:
— 127 бригад энергетиков.
— более 550 специалистов.
— 240 единиц специализированной техники.
— 32 передвижных резервных источника снабжения электроэнергией общей мощностью более 3,6 МВт.
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании: 8−800−220−0−220.