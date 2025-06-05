В редакции URA.RU проходят обыски

Позже, в октябре того же года Преображенский суд Москвы вынес приговор главе профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор огласили без подсудимой — дама банально опоздала на заседание.