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В редакции URA.RU проходят обыски

РИАН: в уральской редакции URA.RU проходят обыски в связи с «Альянсом врачей»*

В уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, работа следователей в редакции может быть связана с финансированием издания в 2020-м некоммерческой организацией «Альянс врачей»*.

Министерство юстиции России признало профсоюз «Альянс врачей*» иностранным агентом и внесло его в соответствующий реестр в начале марта 2021 года. Ведомство при проверке обнаружило «факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».

Позже, в октябре того же года Преображенский суд Москвы вынес приговор главе профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор огласили без подсудимой — дама банально опоздала на заседание.

Позднее в редакции URA.RU сообщили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.