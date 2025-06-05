В редакции URA.RU проходят обыски

В уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, работа следователей в редакции может быть связана с финансированием издания в 2020-м некоммерческой организацией «Альянс врачей»*.
Министерство юстиции России признало профсоюз «Альянс врачей*» иностранным агентом и внесло его в соответствующий реестр в начале марта 2021 года. Ведомство при проверке обнаружило «факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».
Позже, в октябре того же года Преображенский суд Москвы вынес приговор главе профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор огласили без подсудимой — дама банально опоздала на заседание.
Позднее в редакции URA.RU сообщили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.