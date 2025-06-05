Рябков: Россия восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня

Российские самолеты, которые были повреждены в ходе атаки Украины 1 июня, будут восстановлены. Об этом в среду, 5 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
— Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться, — сказал он.
Дипломат отметил, что Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был приостановлен Россией. Рябков опроверг заявления киевского режима о результатах недавней атаки, подчеркнув их полную несостоятельность. По его словам, следует доверять только информации, распространенной по каналам Министерства обороны РФ.
Также он указал, что до телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа Москва поднимала перед американской стороной вопрос об отсутствии реакции на инцидент, передает ТАСС.
1 июня Минобороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов — противник нанес удары по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.