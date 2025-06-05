«Очень хорошо»: в Раде поддержали слова Путина о киевском режиме

Путин в среду, 4 июня, во время совещания с членами правительства заявил, что в текущих условиях ему не о чем говорить с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам главы государства, Киев активно занимается террористической деятельностью, поэтому для Москвы нет никаких причин «поощрять» его и давать передышку в боевых действиях.