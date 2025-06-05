«Очень хорошо»: в Раде поддержали слова Путина о киевском режиме

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал позицию президента России Владимира Путина относительно необходимости переговоров с киевскими властями, использующими, по его словам, террористические методы.
— Как я указывал уже 150 раз, (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты! — цитирует политика РИА Новости.
Путин в среду, 4 июня, во время совещания с членами правительства заявил, что в текущих условиях ему не о чем говорить с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам главы государства, Киев активно занимается террористической деятельностью, поэтому для Москвы нет никаких причин «поощрять» его и давать передышку в боевых действиях.
Путин отдельно подчеркнул, что Украина несет огромные потери на передовой и стремительно сдает позиции по всей линии боевого соприкосновения, поэтому предпринимает попытки запугать Россию террористическими атаками. Он отметил, что киевскому режиму «мир вообще не нужен», поскольку с его наступлением вся украинская верхушка потеряет свою власть.