Игры становятся профессией: как Узбекистан развивает киберспорт

В ноябре 2022 года глава республики подписал постановление, направленное на развитие и популяризацию киберспорта. Документ предусматривает организацию ежегодных турниров: в апреле — Uzbekistan Esports Championship, в июне — Кубка молодежи, в декабре — Кубка Кабинета Министров.
Для поддержки инфраструктуры выделили значительные средства. Так, в 2023 году на проведение республиканского чемпионата направили 1,5 млрд сумов из Фонда развития информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, с 2023/2024 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта открыли программу бакалавриата «Спортивная деятельность: киберспорт», что свидетельствует о признании этого направления как профессионального.
В развитии индустрии активно участвует частный сектор. Компания Cyber Force Holding в сотрудничестве с Агентством по делам молодежи реализует проекты по созданию академий, организации турниров и формированию лиг. Значимыми объектами стали Cyberium и Cyber Arena в Ташкенте — современные площадки, способные принимать соревнования высокого уровня.
Координацией национальных и международных турниров занимается Ассоциация киберспорта Узбекистана (UCA), также она осуществляет подготовку спортсменов и судей. Все это способствует профессионализации отрасли.
Однако, несмотря на достигнутые успехи, эксперты оценивают ее состояние как все еще развивающееся.
Киберспорт в Узбекистане находится на начальном этапе. У нас появились первые команды, началась государственная поддержка, но отрасли пока не хватает системности и устойчивой инфраструктуры.
Среди ключевых барьеров он называет нехватку материальной базы, специалистов с опытом управления проектами и отсутствие интеграции с международными лигами.
Киберспорт часто воспринимается как детские игры, а не как часть большого спорта. Нам не хватает устойчивой спонсорской поддержки и полноценной экосистемы.
Тем не менее, перспективы для выхода на международный уровень существуют. Недавние успехи узбекских игроков на азиатских соревнованиях подтверждают потенциал.
При наличии системы подготовки, участия в квалификациях и международных турнирах, наши команды вполне способны конкурировать на мировой арене.
Также, по его мнению, необходимо наладить устойчивое взаимодействие с бизнесом. Сейчас внимание спонсоров к киберспорту в Узбекистане остается эпизодическим.
Чтобы отрасль развивалась, нужна комплексная экосистема: от юношеских лиг до профессиональных команд, с рейтингами, тренерами и продвижением в медиа.
Киберспорт оказывает значительное влияние на молодежь, развивая навыки командной работы, стратегического мышления и быстрой реакции. Специализированные образовательные программы и поддержка государства направляют интерес молодых людей в конструктивное русло.
В ряде стран, таких как Южная Корея и Казахстан, киберспорт уже давно признали профессией и частью спортивной культуры. Узбекистан, начавший активное развитие отрасли, демонстрирует стремление не только догнать, но и превзойти эти страны за счет системного подхода и государственной инициативы.
Киберспорт в Узбекистане проходит путь от увлечения к признанному виду спорта. Для его дальнейшего роста необходимо укрепление инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и активное участие бизнеса. Все это позволит создать прочную основу для профессионального и международного успеха узбекских киберспортсменов.