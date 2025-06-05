Игры становятся профессией: как Узбекистан развивает киберспорт

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Беата Курбанова. Киберспорт в Узбекистане стремительно переходит из разряда хобби в сферу с государственной поддержкой и образовательными программами. Уже три года он официально признан отдельным видом спорта — это стало поворотным моментом для всей индустрии.