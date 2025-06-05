Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Британского совета

Деятельность Британского совета (The British Council) признана нежелательной в РФ, сообщили в Генпрокуратуре.
Под видом образовательных и культурных мероприятий активисты организации распространяют идеи, которые противоречат семейным ценностям, и продвигают экстремистские взгляды. Они используют ресурсы английских аристократов для реализации проектов, которые ставят под сомнение внутреннюю и внешнюю политику России, отметили в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что признала деятельность Amnesty International Limited* нежелательной в России.
* Деятельность организации признана Генпрокуратурой РФ и Минюстом РФ нежелательной в России.