Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Британского совета

Под видом образовательных и культурных мероприятий активисты организации распространяют идеи, которые противоречат семейным ценностям, и продвигают экстремистские взгляды. Они используют ресурсы английских аристократов для реализации проектов, которые ставят под сомнение внутреннюю и внешнюю политику России, отметили в ведомстве.