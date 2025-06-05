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Ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 17 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее количество территорий, где действуют ограничения, — в Гродненской области. Это Гродненский, Вороновский, Дятловский, Лидский, Ивьевский, Кореличский, Новогрудский, Ошмянский, Островецкий и Сморгонский районы.

По два района в Минской (Пуховичский и Вилейский), Витебской (Докшицкий и Городокский) и Могилевской (Могилевский и Шкловский) областях. В Брестской области ограничения касаются Пружанского района.

Карта Гомельской области на данный момент зеленого цвета, что говорит об отсутствии каких-либо ограничительных мер.

Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.