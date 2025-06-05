«Радиевые девушки»: как в XX веке использовали радиоактивную косметику

— И только когда люди стали погибать от этой продукции, тогда уже и отказались от нее. Хотя были даже радиоактивная медицинская грязь, и мыло с радием, и средства для борьбы с акне и другими проблемами кожи. Да, после их применения акне действительно исчезало, потому что эта болезнь имеет инфекционную, бактериальную и иногда грибковую природу. Но потом отваливалась и сама кожа, — указала Мухина.