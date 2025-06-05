Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

О беременности модели стало известно еще в апреле: возлюбленная рэпера опубликовала видео, на котором запечатлела себя в салоне автомобиля во время телефонного разговора. В тот момент, когда Тимати сел в машину, она поделилась с музыкантом радостной новостью.