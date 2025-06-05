Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

Летом рэпер Тимати и его избранница Валентина Иванова ожидают пополнение в семье. Для музыканта это будет третий ребенок, а для модели — первый. Источник из окружения пары сообщил, что они ждут девочку.
Ранее Иванова публиковала в соцсетях видеозаписи, на которых покупала детские вещи. Тогда она заинтриговала поклонников пары фотографией младенца в голубой кофточке, однако вещи этого цвета будущим родителям пока не понадобятся.
— Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка, — сообщил источник, приближенный к паре, изданию Starhit.
О беременности модели стало известно еще в апреле: возлюбленная рэпера опубликовала видео, на котором запечатлела себя в салоне автомобиля во время телефонного разговора. В тот момент, когда Тимати сел в машину, она поделилась с музыкантом радостной новостью.
Ранее стало известно, что блогер Дава (Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери стали родителями. Артистка назвала день рождения ребенка лучшим в жизни. До этого Дава поделился видео с тайной свадьбы с Мари Краймбрери. На кадрах пара запечатлена в ЗАГСе: сначала они целуются, а затем демонстрируют обручальные кольца.