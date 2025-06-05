Page Six: Том Хэнкс нарушил молчание после заявления его дочери о насилии

Американский актер, режиссер и продюсер Том Хэнкс нарушил молчание после публикации откровенных мемуаров его дочери Элизабет Энн, в которых девушка рассказала о насилии со стороны матери Саманты Льюис, пишет Page Six.
«Я горжусь тем, что она делится этим, она очень открыто рассказывает об этом», — приводит издание слова актера.
Он добавил, что у их семьи была непростая жизнь, хоть со стороны могло так и не казаться.
«Я думаю, что любой, кто так поступает (пишет правду, — прим. ред.), обладает смелым журналистским и литературным складом ума, и я очень рад, что могу сказать то же самое о своей дочери», — подытожил Хэнкс.
По данным издания, в мемуарах идет речь о жизни Элизабет Энн с матерью Самантой Льюис, на которой Хэнкс был женат с 1978 по 1987 год. Девушка рассказала, как мать «била, оскорбляла и унижала ее».
«Она толкала меня, трясла, дергала за волосы, запирала в шкафу. Она говорила мне, что в шкафу прячутся мужчины, которые ждут, когда смогут сделать с нами ужасные вещи», — приводит издание выдержку из мемуаров Элизабет Энн.
Когда Элизабет Энн училась в восьмом классе, знаменитый актер забрал ее у матери. Он женился на Рите Уилсон, которую девушка стала называть матерью. Саманта же умерла в возрасте 49 лет от рака легких.
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