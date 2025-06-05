В Самаре правоохранители начали испытывать программу для поиска ошибок в делах

По информации университета, программа представляет собой электронную методику поэтапной проверки уже расследованного уголовного дела для выявления возможных ошибок и нарушений в ходе следствия. Разработка может применяться перед передачей документов в суд как помощник прокурору и следователю. «Такая проверка проводится прокурором, когда расследованное уголовное дело с обвинительным заключением поступает в прокуратуру для принятия решения о дальнейшем направлении дела в суд. Программа помогает оптимизировать эту проверку. Программа ошибок не выявляет, она подсказывает и напоминает пользователю, где могли быть допущены ошибки и нарушения, и помогает проводить проверку более тщательно», — пояснил автор разработки.