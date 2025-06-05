В Самаре правоохранители начали испытывать программу для поиска ошибок в делах

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Компьютерная программа для помощи в работе следователей и прокуроров, разработанная в Самарском университете имени Королева, запатентована и проходит тестирование в правоохранительных органах. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Студент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Самарского университета имени Королева Валерий Яхункин разработал компьютерную программу, которая поможет прокурорам, следователям и судьям более тщательно проверять уголовные дела на наличие возможных ошибок и нарушений, допущенных в ходе расследования», — говорится в сообщении.
По информации университета, программа представляет собой электронную методику поэтапной проверки уже расследованного уголовного дела для выявления возможных ошибок и нарушений в ходе следствия. Разработка может применяться перед передачей документов в суд как помощник прокурору и следователю. «Такая проверка проводится прокурором, когда расследованное уголовное дело с обвинительным заключением поступает в прокуратуру для принятия решения о дальнейшем направлении дела в суд. Программа помогает оптимизировать эту проверку. Программа ошибок не выявляет, она подсказывает и напоминает пользователю, где могли быть допущены ошибки и нарушения, и помогает проводить проверку более тщательно», — пояснил автор разработки.
В вузе подчеркнули, что в программе не используются элементы искусственного интеллекта и нейросети. Сотрудники правоохранительных органов в результате ее использования получают информацию о том, какое нарушение могло быть допущено и как его устранить. В этом смысле продукт может служить еще и как справочник, содержащий сведения о методике проверки уголовных дел и перечень возможных ошибок и нарушений.
«Аналогов этой программы в России на данный момент нет. Разработка, несомненно, обладает элементами научной новизны и направлена на оптимизацию деятельности прокурорских работников при принятии ими решений по расследованному уголовному делу», — отмечает доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Самарского университета Юлия Кувалдина. Созданный продукт получил свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ Роспатента. Программа уже прошла апробацию в ряде правоохранительных и судебных органов Самарской области, обсуждается вопрос о ее использовании в следственном управлении СК РФ по Самарской области.