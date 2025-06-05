На портале госуслуг появится информация об убежищах в регионах России

На портале госуслуг появится информация о защитных сооружениях гражданской обороны, сообщили в МЧС РФ.
По словам замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях.
По этому примеру МЧС России и Минцифры прорабатывают реализацию механизма во всех российских субъектах. Так, в личном кабинете появится вкладка, в которой будут данные о ближайшем убежище, где можно будет можно временно разместиться в случае ЧС.
Кроме того, планируется информировать население и об эвакуационных пунктах, куда они смогут прибыть в случае объявления эвакуации.
Старовойтов добавил, что новая система может заработать до конца года.
Ранее в МЧС РФ сообщили о планах привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны. На эти цели может потребоваться около 155 млрд рублей.