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На портале госуслуг появится информация об убежищах в регионах России

Посмотреть адрес ближайшего убежища можно будет в личном кабинете на портале госуслуг.

Источник: Аргументы и факты

На портале госуслуг появится информация о защитных сооружениях гражданской обороны, сообщили в МЧС РФ.

По словам замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях.

По этому примеру МЧС России и Минцифры прорабатывают реализацию механизма во всех российских субъектах. Так, в личном кабинете появится вкладка, в которой будут данные о ближайшем убежище, где можно будет можно временно разместиться в случае ЧС.

Кроме того, планируется информировать население и об эвакуационных пунктах, куда они смогут прибыть в случае объявления эвакуации.

Старовойтов добавил, что новая система может заработать до конца года.

Ранее в МЧС РФ сообщили о планах привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны. На эти цели может потребоваться около 155 млрд рублей.