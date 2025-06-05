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Водонасосные станции в Херсонской области подключили к резервному питанию

Для жителей населенных пунктов Херсонской области, в которых наблюдаются отключения, организован подвоз воды, сообщил Сальдо.

Источник: Комсомольская правда

В Херсонской области приступили к частичному восстановлению водоснабжения после масштабных отключений, вызванных обстрелом энергообъектов со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале, водонасосные станции были переведены на аварийные источники питания.

«С 05:30 мск специалисты Облводоканала подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания», — говорится в сообщении.

Для обеспечения населения водой организован подвоз питьевой и технической воды в населенные пункты, оставшиеся без водоснабжения.

Напомним, 120 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества и водоснабжения. Перебои затронули семь муниципальных округов региона. Наиболее серьезно пострадали Генический, Новотроицкий, Ивановский и Великолепетихский районы.