Водонасосные станции в Херсонской области подключили к резервному питанию

В Херсонской области приступили к частичному восстановлению водоснабжения после масштабных отключений, вызванных обстрелом энергообъектов со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале, водонасосные станции были переведены на аварийные источники питания.
«С 05:30 мск специалисты Облводоканала подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания», — говорится в сообщении.
Для обеспечения населения водой организован подвоз питьевой и технической воды в населенные пункты, оставшиеся без водоснабжения.
Напомним, 120 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества и водоснабжения. Перебои затронули семь муниципальных округов региона. Наиболее серьезно пострадали Генический, Новотроицкий, Ивановский и Великолепетихский районы.