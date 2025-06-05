Водонасосные станции в Херсонской области подключили к резервному питанию

В Херсонской области приступили к частичному восстановлению водоснабжения после масштабных отключений, вызванных обстрелом энергообъектов со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале, водонасосные станции были переведены на аварийные источники питания.