Знаменитые свитки Мертвого моря ошеломили ученых своей древностью

Однако доктор Мэтью Коллинз из Честерского университета предупредил, что радиоуглеродный анализ проливает свет только на возраст пергамента, а не на то, когда он был написан, в то время как также возникают вопросы о том, насколько стилистически репрезентативным было небольшое количество обучающих образцов для разных периодов времени. «В целом, это важное и долгожданное исследование, которое может предоставить нам новый важный инструмент в нашем арсенале для датировки этих текстов», — сказал он. «Тем не менее, мы должны использовать его с осторожностью и в тщательном сочетании с другими доказательствами».