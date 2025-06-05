Подполковник ФСБ Филатов: России не хватает ресурсов для ликвидации лидеров Украины

По его словам, такая задача была поставлена, но не была выполнена из-за недостатка ресурсов и средств. Он отметил, что в настоящее время Россия якобы не способна реализовать эту задачу. Филатов также указал, что Москве следует изучить и применить опыт Израиля в подобных операциях.