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Подполковник ФСБ Филатов: России не хватает ресурсов для ликвидации лидеров Украины

В начале специальной военной операции (СВО) российские спецслужбы якобы предпринимали попытки ликвидации некоторых лидеров украинской власти, однако они не увенчались успехом. Такое мнение выразил президент Союза «Офицеры группы “Альфа”, подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

В начале специальной военной операции (СВО) российские спецслужбы якобы предпринимали попытки ликвидации некоторых лидеров украинской власти, однако они не увенчались успехом. Такое мнение выразил президент Союза «Офицеры группы “Альфа”, подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

По его словам, такая задача была поставлена, но не была выполнена из-за недостатка ресурсов и средств. Он отметил, что в настоящее время Россия якобы не способна реализовать эту задачу. Филатов также указал, что Москве следует изучить и применить опыт Израиля в подобных операциях.

— В этой сфере никто ничего нового не изобрел — все зиждется на развитии и постоянной работе с серьезной агентурной сетью. Кроме того, необходимы современные технические средства разведки, — цитирует Филатова News.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках покушения на себя и своих сотрудников. Детали произошедшего, включая личности погибших и покушавшихся, не раскрылись.

Также депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что США могут устранить политика для эффективных переговоров по прекращению боевых действий.