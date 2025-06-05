МЧС предупредило воронежцев о новой информации по убежищам

В личном кабинете воронежцев появится специальная вкладка, где будет размещена информация о ближайшем убежище. В укрытии можно будет временно спрятаться во время чрезвычайных ситуаций. Таким сервисом уже пользуются жители Белгородской области. По примеру данного муниципалитета МЧС России совместно с Минцифры начали прорабатывать реализацию данного механизма во всех субъектах страны, в том числе и в Воронежской области.