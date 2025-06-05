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МЧС предупредило воронежцев о новой информации по убежищам

На портале Госуслуг появится информация с адресами защитных сооружениях гражданской обороны. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в ГУ МЧС пр Воронежской области.

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Источник: Freepik

В личном кабинете воронежцев появится специальная вкладка, где будет размещена информация о ближайшем убежище. В укрытии можно будет временно спрятаться во время чрезвычайных ситуаций. Таким сервисом уже пользуются жители Белгородской области. По примеру данного муниципалитета МЧС России совместно с Минцифры начали прорабатывать реализацию данного механизма во всех субъектах страны, в том числе и в Воронежской области.

— Аналогично планируется информировать население и об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации, — рассказали в региональном МЧС.