Курбан-Байрам в Петербурге: программа и традиции праздника, перекрытия улиц

Праздник Курбан-Байрам посвящён воспоминанию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который, по велению Аллаха, был готов принести в жертву своего сына Исмаила. В награду за его веру и преданность Бог заменил сына на жертвенного барана. С тех пор мусульмане всего мира совершают жертвоприношение животных, выражая тем самым покорность воле Аллаха и готовность к самоотдаче.