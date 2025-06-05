Ефимов: жилой квартал со школами появится в Некрасовке по проекту КРТ

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что помимо жилья и социальной инфраструктуры здесь также планируется строительство торгового центра с подземной парковкой, что обеспечит жителям новостроек удобные условия для покупок. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и озеленение около шести гектаров территории, а также строительство и реконструкция почти 3,5 километра дорог.