Ефимов: жилой квартал со школами появится в Некрасовке по проекту КРТ

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории (ППТ) площадью 432,9 гектара, расположенной в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизована часть этой территории площадью 32,52 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Территория, предназначенная для КРТ, включает шесть участков общей площадью 32,52 гектара и находится в районе Некрасовка. Здесь планируется строительство комфортного жилья с развитой социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой. В частности, предусмотрено создание более 2,5 тысячи мест в школах и 950 мест в детских садах.
«Общая площадь новых зданий превысит 68 тысяч квадратных метров. На удаленном от жилых домов участке возведут объект площадью 5,72 тысячи квадратных метров для размещения современного высокотехнологичного производства. Благодаря реализации проекта в Некрасовке будет создано еще около 3,6 тысячи рабочих мест», — отметил Ефимов.
Проект будет реализован назначенным городом оператором. Участки, подлежащие редевелопменту через механизм КРТ, расположены рядом с парком «Некрасовка» на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Лавриненко и в Проектируемом проезде № 4296. Большая часть этих участков не застроена. Территория обладает хорошей транспортной доступностью: рядом находится станция метро «Некрасовка» и проходит Московский скоростной диаметр (МСД).
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что помимо жилья и социальной инфраструктуры здесь также планируется строительство торгового центра с подземной парковкой, что обеспечит жителям новостроек удобные условия для покупок. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и озеленение около шести гектаров территории, а также строительство и реконструкция почти 3,5 километра дорог.
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская отметила, что ППТ разработан Москомархитектурой с учетом всех аспектов для улучшения городской среды и качества жизни жителей. В рамках проекта будет создан новый пешеходный бульвар площадью более 1,7 гектара протяженностью около 900 метров, который пройдет вдоль МСД от Сочинской улицы до улицы Маресьева.
Ранее Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства первых жилых корпусов нового квартала в Троицком административном округе рядом с деревней Яковлево. На участке площадью 11,66 гектара инвестор реализует проект комплексного развития территории, где уже построены пять корпусов переменной этажности общей площадью более 17 тысяч квадратных метров с 225 квартирами. В рамках первой очереди планируется возвести 12 домов.
Программа комплексного развития территорий направлена на создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков, включая проектирование дорог, комфортного жилья и необходимой инфраструктуры. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.