Российским дачникам грозит тюрьма за «неправильные» грибы

При этом если количество выращенных плодовых тел достигнет 20 и более, это будет квалифицироваться как культивирование в крупном размере, за что предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ. Наказание может включать штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.