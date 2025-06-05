Российским дачникам грозит тюрьма за «неправильные» грибы

Выращивание определенных грибов на даче может повлечь за собой уголовную ответственность, предупреждает юрист Алла Георгиева. Ее слова приводит «Прайм».
Речь идет о грибах, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин, таких как панзолус и коноцибе. За выращивание таких грибов грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1 КоАП РФ).
При этом если количество выращенных плодовых тел достигнет 20 и более, это будет квалифицироваться как культивирование в крупном размере, за что предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ. Наказание может включать штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Выращивание 200 и более плодовых тел таких грибов будет расцениваться как культивирование в особо крупном размере, что влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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