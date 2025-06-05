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Российским дачникам грозит тюрьма за «неправильные» грибы

Выращивание определенных грибов на даче может повлечь за собой уголовную ответственность, предупреждает юрист Алла Георгиева.

Выращивание определенных грибов на даче может повлечь за собой уголовную ответственность, предупреждает юрист Алла Георгиева. Ее слова приводит «Прайм».

Речь идет о грибах, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин, таких как панзолус и коноцибе. За выращивание таких грибов грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1 КоАП РФ).

При этом если количество выращенных плодовых тел достигнет 20 и более, это будет квалифицироваться как культивирование в крупном размере, за что предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ. Наказание может включать штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

Выращивание 200 и более плодовых тел таких грибов будет расцениваться как культивирование в особо крупном размере, что влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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