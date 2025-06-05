Багреева: на портале поставщиков заключили 215 тыс договоров с помощью бота

С октября 2022 года на Портале поставщиков заключили 215,1 тыс. контрактов на сумму свыше 29 млрд рублей с использованием специального торгового бота. Благодаря снижению начальной цены в таких закупках заказчики смогли сэкономить за это время 11,1 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Торговый бот Портала поставщиков позволяет предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Таким образом, они экономят время, а заказчики получают товары или услуги по более выгодной цене за счет высокого уровня конкуренции», — рассказала Багреева.
Котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, последовательно снижая максимальную цену контракта. Победитель мини-аукциона — поставщик, предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. Торговый бот автоматизирует участие в котировочных сессиях, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет указанной перед началом аукциона поставщиком минимальной цены, тем самым помогая предпринимателям участвовать одновременно в нескольких мини-аукционах. Только в январе — мае этого года с помощью бота было заключено более 35 тыс. контрактов общей суммой более 5,2 млрд рублей.
По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, активнее всего торговым ботом пользовались предприниматели из Москвы и Подмосковья — за время работы сервиса они заключили 122,9 тыс. и 40,6 тыс. контрактов соответственно, или 76% от общего числа заключенных с помощью бота контрактов. Также в пятерку лидеров вошли Пермский край, Санкт-Петербург и Псковская область, добавил он.
Портал поставщиков Москвы начал работу в 2013 году. Его главная цель — автоматизация закупок малого объема. Сегодня на портале зарегистрированы 58 тыс. заказчиков из 42 регионов страны и более 370 тыс. предпринимателей со всей России. В регионах проводятся обучающие мероприятия по работе с порталом для заказчиков и поставщиков, а на самой площадке работает обучающий раздел «Школа поставщика».