Багреева: на портале поставщиков заключили 215 тыс договоров с помощью бота

Котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, последовательно снижая максимальную цену контракта. Победитель мини-аукциона — поставщик, предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. Торговый бот автоматизирует участие в котировочных сессиях, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет указанной перед началом аукциона поставщиком минимальной цены, тем самым помогая предпринимателям участвовать одновременно в нескольких мини-аукционах. Только в январе — мае этого года с помощью бота было заключено более 35 тыс. контрактов общей суммой более 5,2 млрд рублей.