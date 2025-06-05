Правоохранители задержали двух сотрудников издания URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге двух сотрудников издания URA.RU, в том числе редактора Дениса Аллаярова. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
Отмечается, что задержания прошли перед обысками. Напомним, утром 5 июня в редакции URA.RU начались обыски. Работа следователей в редакции может быть связана с финансированием издания в 2020-м некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, сообщало РИА Новости.
Минюст России признал профсоюз «Альянс врачей*» иностранным агентом и внесло его в соответствующий реестр в начале марта 2021 года. Ведомство при проверке обнаружило «факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».
Позднее в редакции URA.RU сообщили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.
*Признана НКО-иноагентом.