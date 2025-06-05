Около трети россиян уже общалась с ИИ при найме на работу

За последний год примерно 33% работающих россиян проходили процесс трудоустройства с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), а ещё 14% имели подобный опыт в течение последних одного-трёх лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на результат аналитического опроса.
Из этого числа 29% отметили, что на интервью присутствовал искусственный интеллект. Чаще других о взаимодействии с ИИ сообщали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — среди них этот показатель составил 36%. Кроме того, 7% участников признались, что не смогли определить, разговаривали ли они с человеком или с нейросетью.
Как следует из исследования, около трети опрошенных считают, что личное общение даёт больше возможностей представить себя в выгодном свете по сравнению с автоматизированным диалогом.
Также респонденты делились впечатлениями от взаимодействия с ИИ во время интервью. Так, 45% оценили процесс как комфортный и отметили, что он был проведён в удобное для них время. Особенно часто это подчёркивали представители возрастных групп от 35 до 54 лет. При этом 33% респондентов указали на скорость и объективность общения с ИИ, а 30% посчитали такой формат более структурированным, но менее гибким.
Аналитики подытожили, что значительная часть россиян в целом поддерживает использование технологий искусственного интеллекта при найме персонала. Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что более трети россиян негативно отнесутся к смене ударения в слове «звонит».