Около трети россиян уже общалась с ИИ при найме на работу

Также респонденты делились впечатлениями от взаимодействия с ИИ во время интервью. Так, 45% оценили процесс как комфортный и отметили, что он был проведён в удобное для них время. Особенно часто это подчёркивали представители возрастных групп от 35 до 54 лет. При этом 33% респондентов указали на скорость и объективность общения с ИИ, а 30% посчитали такой формат более структурированным, но менее гибким.