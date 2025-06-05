В соседней с Россией недружественной стране зафиксирована самая низкая рождаемость

Коэффициент фертильности — среднее число детей, рождаемых женщиной за всю ее жизнь, — также снизился до рекордно низкого уровня в 1,15 по сравнению с 1,20 в 2023 году, сообщило японское министерство здравоохранения. Это значительно ниже показателя в 2,1%, необходимого для поддержания стабильности численности населения. Министерство сообщило, что в 2024 году было зарегистрировано 1,6 млн смертей, что на 1,9% больше, чем годом ранее.