В соседней с Россией недружественной стране зафиксирована самая низкая рождаемость

В Японии зафиксировано самое низкое число рождений более чем за столетие, и опасения населения растут. Новые правительственные данные показывают, что в 2024 году число рождений достигло 686 061, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 1899 года, когда впервые начали вести статистику.
Борьба Японии за то, чтобы побудить супружеские пары заводить больше детей, приобрела еще большую актуальность после того, как данные показали, что ежегодное число рождений упало ниже 700 000 впервые с тех пор, как более ста лет назад был начат учет, пишет The Guardian.
Согласно правительственным данным, опубликованным на этой неделе, в 2024 году число рождений достигло 686 061, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 1899 года, когда впервые велась статистика. Данные не включают детей, родившихся у иностранных граждан.
Коэффициент фертильности — среднее число детей, рождаемых женщиной за всю ее жизнь, — также снизился до рекордно низкого уровня в 1,15 по сравнению с 1,20 в 2023 году, сообщило японское министерство здравоохранения. Это значительно ниже показателя в 2,1%, необходимого для поддержания стабильности численности населения. Министерство сообщило, что в 2024 году было зарегистрировано 1,6 млн смертей, что на 1,9% больше, чем годом ранее.
Число рождений и коэффициент фертильности снижаются в Стране восходящего солнца уже девять лет подряд, хотя в прошлом году число браков немного выросло, спустя два года после того, как оно впервые опустилось ниже полумиллиона.
Число браков — ключевой фактор, влияющий на динамику рождаемости в стране, где относительно мало детей рождается вне брака, — впервые за два года выросло до 485 063, что на 10 322 больше, чем годом ранее. Но тенденция к снижению, наблюдавшаяся с 1970-х годов, остается неизменной, пишет The Guardian.
Уровень рождаемости в Японии снижается с тех пор, как в 1973 году страна пережила второй бэби-бум, опустившись ниже 1 миллиона в 2016 году и ниже 800 000 в 2022 году. Прошлогодний показатель составляет примерно четверть от рекордного показателя в 2,7 миллиона рождений в 1949 году.
Официальные лица будут испытывать дискомфорт от последних данных, поскольку число рождений упало до 680 000 на 15 лет раньше, чем прогнозировалось Национальным институтом исследований в области народонаселения и социального обеспечения, сообщает информационное агентство Киодо.
Если нынешние тенденции сохранятся, то, по прогнозам, население Японии, составляющее около 124 миллионов человек, сократится до 87 миллионов к 2070 году, когда 40% населения будут составлять люди старше 65 лет.
Сокращение и старение населения может иметь серьезные последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна стремится укрепить свои вооруженные силы для противодействия потенциальным угрозам со стороны Китая и КНДР, отмечает The Guardian.
Премьер-министр Сигеру Исиба, который охарактеризовал демографическую ситуацию в Японии как «молчаливую чрезвычайную ситуацию», недавно обнародовал меры по повышению рождаемости, включая увеличение пособий на детей и бесплатное среднее образование, а также гарантию того, что супружеские пары будут получать эквивалент 100% своей заработной платы на дому, когда они в это же время возьмите отпуск по уходу за ребенком.
Предшественник Исибы, Фумио Кисида, предупредил, что падение рождаемости в сочетании с ростом числа смертей угрожает способности Японии «функционировать как общества», добавив, что страна достигла момента, когда «сейчас или никогда» не сможет справиться с демографическим кризисом.
Но попытки сменяющих друг друга правительств ослабить финансовое давление на супружеские пары не возымели особого эффекта, и статистика показывает, что люди продолжают вступать в брак в более позднем возрасте, что приводит к уменьшению размера семей.
Правительство подвергается критике за то, что оно уделяет больше внимания семейным парам, а не молодым одиноким людям, которые отказываются от идеи вступления в брак. Многие ссылаются на плохие перспективы трудоустройства и гарантии занятости, растущую стоимость жизни и корпоративную культуру, из-за которой работающим женщинам трудно стать матерями.
Опрос, проведенный Фондом Nippon Foundation в 2023 году, показал, что только 16,5% людей в возрасте от 17 до 19 лет верили, что они вступят в брак, хотя гораздо большая часть хотела бы этого.