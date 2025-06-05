Казахстан становится популярным направлением для корейцев

Количество корейских туристов, остановившихся в казахстанских отелях, достигло 26 861 человека, увеличившись на 12%. Рост турпотока стал возможен благодаря безвизовому режиму, активному продвижению Казахстана и улучшенной транспортной доступности.
В рамках B2B-встреч в Сеуле казахстанские туроператоры провели переговоры с более чем 60 корейскими компаниями. В мероприятиях приняли участие Kazakh Tourism, Almaty Tourism Bureau, авиакомпании Air Astana и SCAT, а также курорт «Шымбулак».
Форум прошёл при поддержке Посольства Казахстана в Корее.
Посол Казахстана в Сеуле Нургали Арыстанов подчеркнул:
Развитие туризма и рост интереса к Казахстану — результат общей государственной политики. В 2024 году экономика страны выросла на 5,1%, а приток инвестиций достиг рекордных значений".
В рамках мероприятий авиакомпании Air Astana, SCAT и Eastar Jet провели розыгрыши авиабилетов, а партнёры предложили туристические сертификаты. Также запланировано участие в международной выставке SITF в Сеуле, а ранее прошёл инфотур для крупнейших туроператоров Кореи.