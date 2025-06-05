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Прогноз эксперта: с июля электроэнергия может подорожать — льготный тариф для Молдовы заканчивается

Республика может потерять доступ к льготной цене на импортируемую из Румынии электроэнергию — без преференций тарифы для населения могут вырасти.

Источник: Комсомольская правда

Есть вероятность, что с июля жителям Молдовы за электроэнергию придется платить больше.

Экономический эксперт Сергей Тофилат объяснил, в чем дело: 30 июня истекает период, в течение которого Молдова пользуется льготной ценой на импортируемую из Румынии электроэнергию.

«Это будет прямым давлением на тарифы. После 30 июня у нас больше нет гарантии той же выгодной цены, а это значит, что поставщикам придется покупать электроэнергию по рыночным ценам, которые гораздо более нестабильны», — рассказал эксперт, которого цитирует bani.md.