Прогноз эксперта: с июля электроэнергия может подорожать — льготный тариф для Молдовы заканчивается

Есть вероятность, что с июля жителям Молдовы за электроэнергию придется платить больше.
Экономический эксперт Сергей Тофилат объяснил, в чем дело: 30 июня истекает период, в течение которого Молдова пользуется льготной ценой на импортируемую из Румынии электроэнергию.
«Это будет прямым давлением на тарифы. После 30 июня у нас больше нет гарантии той же выгодной цены, а это значит, что поставщикам придется покупать электроэнергию по рыночным ценам, которые гораздо более нестабильны», — рассказал эксперт, которого цитирует bani.md.