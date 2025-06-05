Прогноз эксперта: с июля электроэнергия может подорожать — льготный тариф для Молдовы заканчивается

«Это будет прямым давлением на тарифы. После 30 июня у нас больше нет гарантии той же выгодной цены, а это значит, что поставщикам придется покупать электроэнергию по рыночным ценам, которые гораздо более нестабильны», — рассказал эксперт, которого цитирует bani.md.