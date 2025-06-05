«Способна интенсивно питаться вплоть до полного объедания насаждений». Белорусов предупредили об опасном вредителе златогузке под Минском — угрозе для деревьев

В сообщении сказано, что специалистами в лесу между агрогородком Атолино и деревней Стукатичи, расположенные под Минском, был найден опасный листогрызущий вредитель — златогузка. В лесничестве предупреждают, что 5 июня в указанном массиве будут проводить обработку инсектицидами. В связи с этим, посещение лесного массива будет опасным как для людей, так и для домашних животных.