«Способна интенсивно питаться вплоть до полного объедания насаждений». Белорусов предупредили об опасном вредителе златогузке под Минском — угрозе для деревьев

Угрожающее деревьям опасное насекомое златогузка появилось под Минском. Подробности озвучили в Ратомском лесничестве государственной лесной охраны, пишет «Прысталiчча».
В сообщении сказано, что специалистами в лесу между агрогородком Атолино и деревней Стукатичи, расположенные под Минском, был найден опасный листогрызущий вредитель — златогузка. В лесничестве предупреждают, что 5 июня в указанном массиве будут проводить обработку инсектицидами. В связи с этим, посещение лесного массива будет опасным как для людей, так и для домашних животных.
«Златогузка способна интенсивно питаться вплоть до полного объедания насаждений», — предупредили в сообщении.
Кроме того, гусеницы вредителя покрыты волосками, способными вызвать аллергическую реакцию при контакте с кожей или слизистой человека.
Как пишет kp.ru. рассадником златогузки являются дубы, особенно в молодых дубравах. Кроме того, вредитель любит обосноваться в боярышнике и терне. С указанных растений златогузка расселяется по всем близлежащим садам, поражая плодовые культуры.
Говорится, что вредителем является именно гусеница, а не сама белая бабочка. Они крупные, серо-черные и с двумя продольными бурыми полосками на спине.
«Питаются листьями. Зимуют в гнездах из листьев, спутанных паутиной. В одном гнезде может быть до 2000 особей», — сказано в сообщении.
Ранее белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай: «Любит обосноваться на томатах, огурцах землянике, перце».
Кстати, МЧС вынесло предупреждения из-за ливней, града и шквалистого ветра 15−20 м/с в Беларуси на 5 июня: «Не выходить на улицу».
Тем временем одежда и обувь известного польского бренда Big Star попала под запрет в Беларуси.