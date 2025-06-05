Рукопожатие перед переговорами: Мишустин и Рахмон на встрече в Душанбе

«Смеялись все»: как главы правительств фотографировались в Душанбе. Официальная фотосессия прошла в тёплой атмосфере. Михаил Мишустин пошутил, делегации обменялись улыбками. Встреча началась с хорошего настроя. Премьер-министр России и президент Таджикистана обменялись приветствиями перед началом заседания Совета глав правительств СНГ. На повестке — экономика, логистика и промышленное сотрудничество.