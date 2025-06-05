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Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU

Технику и документацию изымают силовики в редакции URA.RU в Екатеринбурге.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Технику и документацию изымают сотрудники правоохранительных органов в екатеринбургской редакции URA.RU, где проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Силовики изымают из офиса URA.RU технику и документацию. Сотрудникам издания грозит реальная уголовная ответственность за получение и использование служебной информации, содержащей персональные данные, что предусмотрено статьей 272.1 УК РФ (Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные — ред.)», — сказал собеседник агентства.

В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего — передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.