Издание URA.RU подтвердило обыски в редакции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Издание URA.RU сообщило, что в редакции идут обыски, остановлена работа головного офиса в Екатеринбурге.
«Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции», — говорится в заявлении издания.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего — передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.
URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.