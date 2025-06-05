Издание URA.RU подтвердило обыски в редакции в Екатеринбурге

В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего — передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.