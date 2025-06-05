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Издание URA.RU подтвердило обыски в редакции в Екатеринбурге

Издание URA.RU подтвердило обыски в уральской редакции в Екатеринбурге.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Издание URA.RU сообщило, что в редакции идут обыски, остановлена работа головного офиса в Екатеринбурге.

«Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции», — говорится в заявлении издания.

В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего — передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.

URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.