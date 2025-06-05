Аллея 100 кедров появится в Беларуси — деревья везут из Кузбасса в рефрижераторе. Подробности озвучили в пресс-службе правительства Кемеровской области России, пишет Spitnik.by.
Отмечается, что кедры из Кузбасса были отправлены в Беларусь для создания аллеи в честь 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Указанная аллея появится в Бресте. Сто кедров перевозят в рефрижераторе, где поддерживается необходимый температурный режим, чтобы они не испортились. Сказано, что возраст каждого кедра составляет десять лет.
«Планируется, что в ходе своего рабочего визита в республику губернатор Кузбасса (Илья Середюк. — Ред.) примет участие в высадке памятной аллеи», — отметили в пресс-службе.
Традиция создания кедровых аллей в память о героях войны была придумана жителем Кузбасса, ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Михайловичем Тереховым, которому исполнилось 99 лет в 2025 году.
Сообщается, что первую подобную аллею он высадил сам в Курской области в 1983 году на месте, где погиб его брат, который воевал на фронте. Кстати, ветеран принимал участие в создании аллей, которая есть в белорусском Борисове.
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