Аллея 100 кедров появится в Беларуси — деревья везут из Кузбасса в рефрижераторе

Отмечается, что кедры из Кузбасса были отправлены в Беларусь для создания аллеи в честь 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Указанная аллея появится в Бресте. Сто кедров перевозят в рефрижераторе, где поддерживается необходимый температурный режим, чтобы они не испортились. Сказано, что возраст каждого кедра составляет десять лет.