Филипп Киркоров «разозлился» на Малахова в шоу: подробности

«Глухие, глухомань, не услышали! А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!» — сказал Киркоров, обращаясь к девушке.