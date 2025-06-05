Филипп Киркоров «разозлился» на Малахова в шоу: подробности

Народный артист России, певец Филипп Киркоров в шутку «разозлился» на членов своей команды, в том числе и Андрея Малахова, в выпуске шоу «Поймай меня, если сможешь», дата выхода которого — 6 июня на телеканале «Россия». Об этом пишет издание «7Дней.ru».
В команду «Звезд» в выпуске вошли Филипп Киркоров, певица Клава Кока, актер Сергей Шакуров и телеведущий Андрей Малахов. Их задача посмотреть номера участников и выявить тех, кто поет под фонограмму. В результате, звездная команда ответила неверно во время выступления одной конкурсантки.
«Глухие, глухомань, не услышали! А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!» — сказал Киркоров, обращаясь к девушке.
К слову, сейчас артист проходит восстановление после ожога, полученного на концерте. Его пресс-секретарь Екатерина Успенская рассказала KP.RU, что заживает все медленнее, чем ожидалось.