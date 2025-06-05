ФСБ рассекретила данные о преступлениях оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа

Рассекреченные материалы также содержат подробности о системе лагерей для военнопленных, созданных нацистами во всех крупных городах Крыма — Симферополе, Севастополе и Феодосии. Узники содержались в жестоких условиях без медицинской помощи, что приводило к массовой гибели людей. Только на бывшем Армянском кладбище Симферополя, по свидетельствам очевидцев, было захоронено до 6 тысяч человек.