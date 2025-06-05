ФСБ рассекретила данные о преступлениях оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа

ФСБ России по Республике Крым рассекретило новые документы, раскрывающие подробности преступлений нацистов и их пособников на территории полуострова в годы Великой Отечественной войны. Среди материалов — справка сотрудников КГБ, составленная в период с 1968 по 1975 год, содержащая доказательства вины военных преступников.
Центральной фигурой расследования стал оберштурмбанфюрер СС Пауль Цапп, занимавший с 1941 по 1943 год различные должности. После войны преступник скрывался в ФРГ под чужим именем, пока в 1968 году не был арестован западногерманской полицией. Этот арест позволил советским следственным органам возбудить уголовное дело о злодеяниях на территории Крыма, Молдавии и юга Украины.
Собранные крымскими чекистами материалы помогли изобличить не только Цаппа, но и его сообщников, а также выявить новые факты массового уничтожения мирного населения и пленных. В частности, весной 1942 года под руководством Цаппа была полностью уничтожена крымская деревня Лаки, жителей которой обвинили в помощи партизанам. 20 человек были заживо сожжены.
Особое внимание в документах уделено деятельности концлагеря в совхозе «Красный», находившегося под руководством Цаппа. По данным ФСБ, здесь было уничтожено свыше 10 тысяч человек.
Рассекреченные материалы также содержат подробности о системе лагерей для военнопленных, созданных нацистами во всех крупных городах Крыма — Симферополе, Севастополе и Феодосии. Узники содержались в жестоких условиях без медицинской помощи, что приводило к массовой гибели людей. Только на бывшем Армянском кладбище Симферополя, по свидетельствам очевидцев, было захоронено до 6 тысяч человек.
Прежде ФСБ рассекретила документы о зверствах врачей-нацистов над военными СССР. Опыты обычно представляли собой изъятие внутренних органов и испытание на военных действий отравляющего препарата. При его использовании конечности отмирали в течение 20 суток.