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В редакции URA.RU назвали причину обысков

Причиной обысков в URA.RU стали источники о криминальных событиях в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Редакция портала URA.RU прокомментировала сообщения об обысках и задержаниях своих сотрудников. Также журналисты назвали причину интереса к редакции со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении URA.RU в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Параллельно с этим обыски идут в квартирах нескольких журналистов редакции в Екатеринбурге.

«Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — отмечается в публикации.

Напомним, утром 5 июня в редакции URA.RU начались обыски. Работа следователей в редакции, как предполагалось, могла быть связана с финансированием издания в 2020-м некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, об этом сообщало РИА Новости.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудников издания URA.RU, в том числе редактора Дениса Аллаярова, передавал ТАСС.

*Признана НКО-иноагентом.