В редакции URA.RU назвали причину обысков

Редакция портала URA.RU прокомментировала сообщения об обысках и задержаниях своих сотрудников. Также журналисты назвали причину интереса к редакции со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении URA.RU в Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Параллельно с этим обыски идут в квартирах нескольких журналистов редакции в Екатеринбурге.
«Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — отмечается в публикации.
Напомним, утром 5 июня в редакции URA.RU начались обыски. Работа следователей в редакции, как предполагалось, могла быть связана с финансированием издания в 2020-м некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, об этом сообщало РИА Новости.
Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудников издания URA.RU, в том числе редактора Дениса Аллаярова, передавал ТАСС.
*Признана НКО-иноагентом.