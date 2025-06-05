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Алексей Арестович* предрек раздел Украины на три части

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* выразил мнение, что Украина может быть разделена на части, а страна в границах 1991 года уже не существует. Об этом он написал в среду, 4 июня, в своем Telegram-канале.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* выразил мнение, что Украина может быть разделена на части, а страна в границах 1991 года уже не существует. Об этом он написал в среду, 4 июня, в своем Telegram-канале.

— Границы государств никогда не стояли на месте. Они менялись и будут меняться еще множество раз. Знакомой нам Украины в границах 91-го года уже нет. Будет какая-то другая Украина. Может их будет несколько, — заявил он.

По словам политика, северо-восточные и южные области могут отойти под контроль России, западная часть страны отделится вместе с наиболее радикально настроенными гражданами, а центральные регионы образуют «нейтральную Украину», передает Lenta.ru.

Ранее одно из немецких редакций заявило, что провал переговоров о перемирии на Украине и возможное поражение Киева могут привести к разделению страны на несколько частей и гражданской войне.

Также спецпредставитель американского президента Кит Келлог предложил разделить Украину, сравнив это с ситуацией в Берлине в 1945 году после поражения нацистской Германии.

*Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.