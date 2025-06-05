Задержаны двое сотрудников Ura.ru, идут обыски в квартирах журналистов на Урале

Сообщалось, что силовики изучают документацию издания и проводят обыски. Напомним, Ura.ru — российское информационное агентство, основанное в 2006 году в Екатеринбурге. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, но также освещает события в России и мире.