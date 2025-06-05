Собянин рассказал, какие профессии осваивают роботы, созданные в Москве

Ещё одна уникальная разработка — робот-амфибия, который может работать как под водой на глубине до четырёх метров, так и на суше. Он предназначен для выполнения различных задач, таких как разведка, аварийно-спасательные операции и взрывотехнические работы. Этот робот был создан специально для использования на атомных электростанциях.