Собянин рассказал, какие профессии осваивают роботы, созданные в Москве

В Москве сфера робототехники продолжает активно развиваться: производство автоматизированных систем демонстрирует стабильный и уверенный рост. В первом квартале 2025 года выпуск машин и оборудования, включая роботов, увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, роботы всё больше осваивают различные профессии, заменяя людей на опасных для здоровья рабочих местах и освобождая их от рутинных задач.
Так, «ТЕХНОРЭД» — это компания, которая создаёт и производит готовые роботизированные системы «под ключ». В их числе — автоматизированные сварочные комплексы, роботизированные операторы станков, а также паллетайзеры — машины для упаковки, которые могут сортировать, перемещать и компактно укладывать продукцию.
Паллетайзеры пользуются спросом более чем на 550 предприятиях в России. Благодаря роботам производительность труда увеличивается в среднем в 2−3 раза. В первом квартале этого года компания увеличила выпуск продукции на 50%.
Компания «Роснано» разработала и выпускает логистических роботов, которые помогают автоматизировать работу складов и производств. Одни роботы предназначены для перемещения и комплектации грузов, другие — для сортировки посылок. Есть модель, которая может заменить главный конвейер.
В этом году компания роботизировала склад одного из производителей спецодежды в Москве. Площадь склада составляет около 7,5 тысяч квадратных метров. Для проекта было поставлено 48 роботов, 10 зарядных станций и четыре станции комплектации.
Компания UVL Robotics специализируется на разработке интеллектуальных решений для складской и транспортной логистики. Система инвентаризации на основе дронов позволяет проводить подсчёт товарных остатков в десять раз быстрее и в пять раз эффективнее, чем традиционные методы.
Роботы, оснащённые встроенным сканирующим модулем, распознают объекты и считывают маркировку на контейнерах. Их производительность — до 1500 палет в час, в то время как вручную такой объём можно обработать примерно за шесть часов.
Ещё одна уникальная разработка — робот-амфибия, который может работать как под водой на глубине до четырёх метров, так и на суше. Он предназначен для выполнения различных задач, таких как разведка, аварийно-спасательные операции и взрывотехнические работы. Этот робот был создан специально для использования на атомных электростанциях.
Компания «ЭРлаб» занимается разработкой роботов для сельского хозяйства. Эти машины могут заменить до 15 человек на ферме и обработать до восьми гектаров земли за час. Например, робот-опрыскиватель снижает использование химических веществ на 95% и удобрений на 40%. Агророботы могут самостоятельно распознавать сорняки и признаки болезней растений.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году форум «Облачные города» будет посвящён роботизированным технологиям и искусственному интеллекту.