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В Самаре расскажут о метлахской плитке в День модерна 10 июня

10 июня в 20:00 во дворе Музея модерна состоится лекция «Это же метлах!» (12+), приуроченная ко Всемирному дню модерна.

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10 июня в 20:00 во дворе Музея модерна состоится лекция «Это же метлах!» (12+), приуроченная ко Всемирному дню модерна. Ее прочитает краевед, градозащитник и член Самарского отделения ВООПИиК Елена Пузикова.

Лекция пройдет в рамках просветительского проекта «ВООПИиК покажет» при поддержке Музея модерна.

Как рассказывают в ВООПИиК, метлахская плитка — это прочная и декоративная напольная керамика, популярная на рубеже XIX-XX веков. Она использовалась в жилых и общественных интерьерах, в том числе в Самаре. В городе сохранились образцы как отечественного, так и зарубежного производства, выполненные в разных техниках.

На лекции Пузикова расскажет об истории производства плитки, примерах её использования в Самаре и об опыте очистки дореволюционной керамики волонтёрами на Фабрике-кухне.

Вход свободный. Адрес: ул. Красноармейская, 15.

Ранее мы сообщали, что 6 июня на крыше Станкозавода пройдет вечер поэзии (6+), посвящённый дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

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