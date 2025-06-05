В Самаре расскажут о метлахской плитке в День модерна 10 июня

Как рассказывают в ВООПИиК, метлахская плитка — это прочная и декоративная напольная керамика, популярная на рубеже XIX-XX веков. Она использовалась в жилых и общественных интерьерах, в том числе в Самаре. В городе сохранились образцы как отечественного, так и зарубежного производства, выполненные в разных техниках.