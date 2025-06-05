«Пусть уродуют свои дома»: глава Дагестана возмутился новыми планами чиновников

В прошлом году Меликов отстранил от дел министра природных ресурсов и экологии Дагестана Александра Зимина. Все произошло после того, как подведомственная дирекция сделала платным посещение Салтинского водопада. Вырученные средства должны были поступать на обустройство территории водопада, однако этого сделано не было.