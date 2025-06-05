«Пусть уродуют свои дома»: глава Дагестана возмутился новыми планами чиновников

Чиновники «перестарались», решив «защищать» Хучнинский водопад высоким забором. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов.
«В очередной раз вынужден повторить: заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет! В Табасаранском районе чиновники, мягко говоря, перестарались: природу они решили защищать как любое другое свое имущество — высоким забором!» — написал он в Telegram-канале.
Меликов признал, что массовое бесконтрольное посещение водопада туристами может негативно сказаться на экологии этих мест, однако возмутился мерами принятыми чиновниками.
«Вместе с местными жителями я возмущен тем, как чиновники собрались эти меры принимать», — написал глава региона.
Меликов предложил чиновникам, установившим вокруг водопада забор, «уродовать» свои дома и дачи. Он поблагодарил население за активную позицию и своевременный сигнал о произошедшем, а также поручил министру природы разобраться в ситуации, чтобы принять необходимые меры.
В прошлом году Меликов отстранил от дел министра природных ресурсов и экологии Дагестана Александра Зимина. Все произошло после того, как подведомственная дирекция сделала платным посещение Салтинского водопада. Вырученные средства должны были поступать на обустройство территории водопада, однако этого сделано не было.