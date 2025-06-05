В Казахстане ужесточили требования к пляжам и зонам отдыха

В ведомстве отметили, что теперь местные исполнительные органы не допускают открытие зоны массового отдыха, туризма и спорта на водоемах и водохозяйственных сооружениях, если там нет спасательных постов. Эти посты должны быть укомплектованы профессиональными инструкторами, необходимым спасательным оборудованием и средствами.