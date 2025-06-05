Другой украинский военнопленный рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский разрешил Вооруженным силам Украины стрелять по мирным жителям, а интересуют его только деньги. Как он отметил, его мобилизовали в январе, несмотря на наличие варикоза и трудностей при ходьбе. Украинский военнопленный выразил уверенность в том, что Зеленский никого не уважает и ему «лишь бы денег побольше воровать».