Украинский пленный заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не желают рисковать жизнью ради «сумок» жены президента Владимира Зеленского Елены.
По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов) надевают военную форму и погоны, однако остаются в тылу. В это время на передовую без достаточного снабжения отправляют «простых работяг».
Он подчеркнул, что у многих мобилизованных полностью отсутствует мотивация.
— Нет желания у военных ребят воевать. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской, — цитирует пленного РИА Новости.
Другой украинский военнопленный рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский разрешил Вооруженным силам Украины стрелять по мирным жителям, а интересуют его только деньги. Как он отметил, его мобилизовали в январе, несмотря на наличие варикоза и трудностей при ходьбе. Украинский военнопленный выразил уверенность в том, что Зеленский никого не уважает и ему «лишь бы денег побольше воровать».
2 июня пленный ВСУ Иван Шарутин рассказал, что солдаты, вернувшиеся с передовой, не хотят снова возвращаться к боевым действиям, из-за чего в войсках оказываются люди без военного опыта, в том числе грузчики и сварщики.