LS: ученые раскрыли загадку таинственных черных полос на Марсе

Уточняется, что полосы были обнаружены еще в 1976 году. Ученые предположили, что сезонные колебания температуры на Марсе могли привести к таянию льда, а также к конденсации влажного воздуха, в результате чего потоки солёной воды стекали по кратерам планеты и образовывали полосы.