LS: ученые раскрыли загадку таинственных черных полос на Марсе

Ученые провели новое исследование при помощи искусственного интеллекта (ИИ) таинственных черных полос на Марсе, оказалось, что их оставила не вода, как считалось ранее, пишет Live Science.
«Скорее всего, они образовались из-за ветра и пыли, а не из-за воды», — говорится в материале.
Уточняется, что полосы были обнаружены еще в 1976 году. Ученые предположили, что сезонные колебания температуры на Марсе могли привести к таянию льда, а также к конденсации влажного воздуха, в результате чего потоки солёной воды стекали по кратерам планеты и образовывали полосы.
В новом исследовании специалисты дали изучить ИИ более 86 тыс. спутниковых снимков Марса.
Ранее ученые заявили об обвале ледяного щита, что может вызвать гибель всех людей.