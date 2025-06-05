Паразиты съели мозг женщине, промывшей нос водой из-под крана

В США у женщины диагностировали редкую инфекцию, вызванную амебой-паразитом, поражающим мозг — микроорганизм проник в организм через водопроводную воду. Об этом сообщает Daily Record.
В штате Техас 71-летняя женщина заразилась редкой инфекцией после промывания носа водопроводной водой в автодоме. В ее организм через носовые ходы проникла амеба Naegleria fowleri, вызвавшая первичный амебный менингоэнцефалит.
На четвертый день после заражения у пациентки появились первые симптомы: высокая температура, головная боль и спутанность сознания. Врачи диагностировали отек мозга, а лабораторные анализы подтвердили наличие опасного микроорганизма в спинномозговой жидкости. Несмотря на медицинскую помощь, женщина скончалась на восьмой день болезни.
Специалисты уточняют, что питьевая вода остается безопасной, поскольку амеба способна проникать в мозг только через носовые пути. В США ежегодно регистрируется два-три подобных случая, преимущественно в летний период. С 1962 года зафиксировано 160 инфицирований, и лишь немногим пациентам удалось выжить. Техас остается одним из наиболее неблагополучных штатов по этой инфекции.
Эксперты рекомендуют избегать купания в теплых пресных водоемах и использовать исключительно дистиллированную или кипяченую воду для промывания носа. Морская вода считается безопасной, поскольку амеба в ней не обитает.
— Этот случай подчеркивает важность использования только стерильной воды для промывания носа, — передает Daily Record.
Ранее сообщалось, что врачи обнаружили мертвого паразита в мозге кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Паразит съел его часть, после чего там и умер.