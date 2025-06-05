Паразиты съели мозг женщине, промывшей нос водой из-под крана

Специалисты уточняют, что питьевая вода остается безопасной, поскольку амеба способна проникать в мозг только через носовые пути. В США ежегодно регистрируется два-три подобных случая, преимущественно в летний период. С 1962 года зафиксировано 160 инфицирований, и лишь немногим пациентам удалось выжить. Техас остается одним из наиболее неблагополучных штатов по этой инфекции.