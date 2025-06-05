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В Тайшетском районе восстановили права учеников трех школ

732 ученика были вынуждены заниматься во временных помещениях.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезные нарушения влияющие на образовательный процесс нашли в трех школах Тайшетского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления ГП РФ по СФО, во время капитального ремонта 732 ученика были вынуждены заниматься во временных помещениях, не соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам.

— С целью пресечения нарушений закона принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на обеспечение нормативных условий образовательного процесса, — поделились в ведомстве.

Благодаря оперативному вмешательству надзорных органов удалось ускорить завершение ремонтных работ и обеспечить создание нормальных условий для обучения. Все выявленные нарушения полностью устранены, школы теперь соответствуют всем установленным требованиям.