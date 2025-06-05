В Тайшетском районе восстановили права учеников трех школ

Серьезные нарушения влияющие на образовательный процесс нашли в трех школах Тайшетского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления ГП РФ по СФО, во время капитального ремонта 732 ученика были вынуждены заниматься во временных помещениях, не соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам.