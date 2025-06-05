«Ежедневно»: Семенович прорыдала 12 дней во время отдыха с бойфрендом

«Все 12 дней нашего отдыха лил стеной дождь. Мы мечтали о 40-градусной жаре, а вместо этого бегали под зонтами в куртках. Я ежедневно рыдала и срывала злость на партнёре», — отметила певица.
Однако затем Семенович призналась, что научилась находить в дождливой и прохладной погоде момент для расслабления, медитации и возможности побыть наедине с собой. По её словам, такая атмосфера благотворно влияет на нервную систему и помогает обрести внутреннее равновесие.
А ранее Анна Семенович раскрыла, почему больше не спит со своим бойфрендом Денисом Шреером. С трудностями пара столкнулась вскоре после совместного переезда в загородный дом.