«Ежедневно»: Семенович прорыдала 12 дней во время отдыха с бойфрендом

Российская певица и актриса Анна Семенович поделилась впечатлениями от недавнего отдыха в Турции, который, как оказалось, омрачила непогода и постоянные дожди. Это напомнило звезде о другом случае, произошедшем с ней в 24 года во время совместной поездки с возлюбленным в Доминиканскую Республику, когда она проплакала 12 дней. Об этом она рассказала в социальных сетях.