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Обломки БПЛА упали на дома и машины в Ростовской области

Врио главы Ростовской области уточнил последствия падения обломков БПЛА в Миллеровском районе.

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Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области обломки БПЛА повредили два дома и семь автомобилей. Ситуацию утром 5 июня уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в хуторе Сулин пострадали постройки на улице Дачной: в одном доме оказалась частично разрушена кровля, в другом были разбиты окна и оборваны провода, разрушился сарай. Ущерб транспорту также был нанесен в хуторе Сулин.

Параллельно с этим части БПЛА обнаружили на улице имени Маршала Ефимова в городе Миллерово. Сейчас место падения оцеплено, задействовали саперную группу. Кроме того, в городе временно отсутствует телесигнал из-за поломки конструкции антенно-мачтового ретранслирующего сооружения.

Пострадавших среди людей нет, добавил Юрий Слюсарь.

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