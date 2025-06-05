Обломки БПЛА упали на дома и машины в Ростовской области

По словам главы региона, в хуторе Сулин пострадали постройки на улице Дачной: в одном доме оказалась частично разрушена кровля, в другом были разбиты окна и оборваны провода, разрушился сарай. Ущерб транспорту также был нанесен в хуторе Сулин.