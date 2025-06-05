Обломки БПЛА упали на дома и машины в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области обломки БПЛА повредили два дома и семь автомобилей. Ситуацию утром 5 июня уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, в хуторе Сулин пострадали постройки на улице Дачной: в одном доме оказалась частично разрушена кровля, в другом были разбиты окна и оборваны провода, разрушился сарай. Ущерб транспорту также был нанесен в хуторе Сулин.
Параллельно с этим части БПЛА обнаружили на улице имени Маршала Ефимова в городе Миллерово. Сейчас место падения оцеплено, задействовали саперную группу. Кроме того, в городе временно отсутствует телесигнал из-за поломки конструкции антенно-мачтового ретранслирующего сооружения.
Пострадавших среди людей нет, добавил Юрий Слюсарь.
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